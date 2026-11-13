Il Napoli segue Santiago Varela come possibile rinforzo in attacco, ma la trattativa presenta una complicazione contrattuale legata al Benfica. Secondo Fabrizio Romano, ci sono stati vari contatti tra il club azzurro e l’entourage dell’attaccante, con l’interesse che si concretizzerebbe soprattutto in caso di partenza di Lucca.

Il nodo è una clausola di matching right che il Benfica ha inserito nell’accordo con il Monza. Romano ha spiegato il meccanismo: se un club avanza un’offerta al Monza per Varela, il Monza è obbligato a contattare il Benfica e chiedere se vuole il giocatore indietro o se intende pareggiare l’offerta. Qualora il Benfica decidesse di pareggiare, la scelta finale spetterebbe al giocatore.