La trattativa è complicata dalla volontà del tecnico del Sassuolo D'Aversa di tenere Esposito in neroverde. Giuffredi cura già gli interessi di Di Lorenzo e Politano.

Il Napoli sta lavorando per portare Sebastiano Esposito in azzurro nel mercato di gennaio. L’indiscrezione arriva dal giornalista Valter De Maggio, che ha lanciato la notizia in diretta nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo quanto riferito da De Maggio, sono in corso contatti tra il direttore Manna, la dirigenza del Sassuolo e il procuratore Mario Giuffredi, indicato come il principale artefice dell’operazione. Giuffredi assiste già diversi calciatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Vergara e Favasuli.

La trattativa si presenta comunque complessa: il nuovo allenatore del Sassuolo, Roberto D’Aversa, vorrebbe trattenere Esposito in neroverde.