Brasiliano di Itapetinga, classe 2002, è al Napoli dal febbraio 2026: la carriera dal Vitória allo Sporting, il riscatto e i numeri stagione per stagione.

Alisson Santos è un esterno offensivo brasiliano del Napoli, dove è arrivato il 2 febbraio 2026 dallo Sporting Lisbona. Il suo nome completo è Alisson de Almeida Santos, è nato a Itapetinga, in Brasile, il 27 settembre 2002, è alto 1,77 m e gioca di piede destro. Il Napoli lo ha preso in prestito e poi lo ha riscattato: dal 1º luglio 2026 è nella rosa azzurra a titolo definitivo, con un contratto fino al 30 giugno 2030.

Chi è Alisson Santos

Il ruolo naturale è quello di ala sinistra, ma può giocare anche da trequartista. È un giocatore tecnico e veloce, bravo nel dribbling e nell’uno contro uno, con un buon fiuto per il gol e un discreto tiro dalla distanza. Il paragone che gli viene fatto è con Rafael Leão. Suo padre Ady è stato un calciatore professionista, brasiliano naturalizzato tunisino, e Alisson è cresciuto in parte in Tunisia e in Libia.

La carriera prima del Napoli

Alisson Santos è cresciuto nel Vitória, club di Salvador de Bahia. Ha firmato il primo contratto da professionista il 9 agosto 2019 e ha esordito in prima squadra il 5 maggio 2021, in un pareggio per 1-1 contro il Fluminense de Feira nel campionato baiano. Nel 2021 ha giocato otto partite di Série B. Nel 2022, in Série C, ne ha giocate dodici e il 9 aprile ha segnato il suo primo gol da professionista, nella sconfitta per 2-1 sul campo del Remo.

Nel 2023 è stato ceduto in prestito al Náutico, in Série C, e nel 2024 al Figueirense, sempre in terza serie: lì ha segnato 4 gol in 12 partite di campionato prima che il prestito fosse chiuso, il 26 agosto 2024. Tre giorni dopo è partito per il Portogallo, in prestito all’União Leiria, in seconda divisione: 6 gol in 16 partite. Il prestito è finito per accordo il 31 marzo 2025.

Il 30 giugno 2025 lo Sporting Lisbona lo ha comprato dal Vitória. Ha esordito il 17 agosto 2025, nel 6-0 all’Arouca. In Champions League ha segnato contro il Qairat e contro il Marsiglia (22 ottobre 2025). Il 28 gennaio 2026 è entrato dalla panchina e ha segnato il gol del 3-2 sull’Athletic Bilbao. L’ultima partita con lo Sporting è stata il 1º febbraio 2026.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 2 febbraio 2026 in prestito dallo Sporting, con 3,5 milioni di euro di prestito e un diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, più il 10% su una futura rivendita a favore del club portoghese. Il riscatto è stato esercitato alla fine della stagione 2025-26. Alisson ha esordito il 10 febbraio 2026, entrando nel secondo tempo dei quarti di Coppa Italia contro il Como. Il primo gol è arrivato il 15 febbraio 2026, nel 2-2 con la Roma. Nel 2025-26 con il Napoli ha giocato 14 partite di Serie A e ha segnato 4 gol.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nei campionati nazionali, da Transfermarkt. Non sono compresi i campionati statali brasiliani e le coppe. Nel 2020 il Vitória risulta senza presenze di Série B. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2020 Vitória U20 Brasileiro U20 12 1 1 2021 Vitória Série B 8 0 0 2022 Vitória Série C 12 1 0 2023 Náutico (prestito) Série C 9 1 0 2024 Figueirense (prestito) Série C 12 4 0 2024-25 União Leiria (prestito) Liga Portugal 2 16 6 0 2025-26 Sporting Lisbona Liga Portugal 18 0 2 2025-26 Napoli (prestito) Serie A 14 4 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 4 0 0 Totale Napoli Serie A 18 4 0

Gli ultimi due anni

In meno di un anno è passato dalla seconda divisione portoghese allo Sporting e poi alla Serie A. La seconda parte del 2025-26 al Napoli, dal febbraio 2026, gli ha dato 14 presenze in campionato e 4 gol.

La stagione 2026-27, con Massimiliano Allegri in panchina, è stata finora condizionata dagli infortuni. Si è fermato dopo la sfida con l’Arsenal del 9 settembre 2026. È rientrato il 17 ottobre a Venezia, ma dopo pochi minuti ha avuto una ricaduta: gli esami hanno confermato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Al 13 novembre 2026 non risulta ancora rientrato, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 14 (4)

Falli commessi / subiti 0 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Tutti i giocatori in organico sono nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Alisson Santos in nazionale

Alisson Santos ha il passaporto brasiliano. Non risultano presenze con la nazionale maggiore del Brasile né con altre nazionali.

Domande frequenti

Quando è arrivato Alisson Santos al Napoli?

Il 2 febbraio 2026, in prestito dallo Sporting Lisbona. Il riscatto è stato esercitato alla fine della stagione 2025-26 e dal 1º luglio 2026 è un giocatore del Napoli a titolo definitivo.

Quanto è costato Alisson Santos?

Il prestito è costato 3,5 milioni di euro e il diritto di riscatto era fissato a 16,5 milioni, più il 10% su una futura rivendita a favore dello Sporting.

In che ruolo gioca Alisson Santos?

È un’ala sinistra, utilizzabile anche da trequartista. Gioca di piede destro.