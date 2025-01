Giovanni Manna sta sondando diversi terreni in queste ultime ore di mercato: uno degli obiettivi azzurri, però, sembra essere sfumato definitivamente.

Attorno al Napoli stanno circolando ormai da settimane diversi nomi che potrebbero andare a rimpinguare il reparto avanzato azzurro. L’addio di Khvicha Kvaratskhelia ha ovviamente lasciato un buco anche in termini numerici, e per questo il club sta cercando la soluzione migliore.

Detto di Alejandro Garnacho, per il quale sembra che le ultime parole di Ruben Amorim (clicca qui per leggere) potrebbero aver chiuso definitivamente le porte, restano aperte alcune opzioni.

Quella di Francis Amuzu, tanto per fare un esempio, è una pista che si è aperta nelle ultime ore e che pare percorribile: i parametri economici rientrano nelle prerogative del club azzurro, ed al tempo stesso anche le caratteristiche di Amuzu potrebbero fare al caso di Conte.

C’è, poi, l’ultima indiscrezione che riguarda Allan Saint-Maximin, ma per arrivare al talento francese bisognare passare per due step: l’Al Ahli, detentrice del cartellino, ed il Fenerbahce con il quale c’è un accordo e dove il giocatore sta militando in questi mesi.

Ultime Napoli calcio – Occasione Lang, arriva l’annuncio dall’Olanda

Un altro nome che era finito in orbita Napoli negli ultimi giorni è quello di Noa Lang, attaccante del PSV e nome che avrebbe stuzzicato la dirigenza azzurra, al punto da provare a sondare il terreno.

Il portale olandese ED, però, ha dato ultime non particolarmente positive sul calciatore: “Nessuna partenza: PSV non lascia andare Lang nonostante l’aumento dell’offerta del Napoli. L’attaccante è considerato troppo importante per il club. Nonostante un’offerta da oltre 30 milioni, Lang si è rassegnato alla situazione e ora vuole aiutare il PSV”.