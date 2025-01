Sorpresa Napoli, altro nome nella lista di Manna: l’occasione

Mercato Napoli ultimissime – Mentre i giocatori sono impegnati sul campo per la corsa scudetto con l’Inter, la società cerca altri rinforzi.

Prosegue la corsa allo scudetto 2024-25, con questo weekend che potrà dirci tanto sullo stato di salute di Napoli e Inter. Gli azzurri infatti affronteranno all’Olimpico la Roma, reduce da una crescita importante grazie alla cura Ranieri.

I nerazzurri invece scenderanno in campo a San Siro per il derby contro il Milan. Rossoneri che non attraversano un buon momento ma, si sa, nei derby tutto può succedere e la finale di Supercoppa di poche settimane fa ne è la dimostrazione.

Nel frattempo Manna continua a lavorare sul mercato per portare alla corte di Conte nuovi innesti di qualità. Su tutti si cerca un esterno offensivo che possa sostituire nel migliore dei modi Kvara, con Garnacho sempre obiettivo numero uno ma difficile da realizzare.

Sondaggio di Manna per Riquelme dell’Atletico

Per questo motivo Manna si sta guardando intorno alla ricerca di alternative. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il nome nuovo sulla sua lista è quello di Rodrigo Riquelme Reche, calciatore spagnolo classe 2000 che milita nelle fila dell’Atletico Madrid.

Il giocatore possiede grandi qualità tecniche, ma pochi gol nelle gambe. L’allenatore, il Cholo Simeone, non lo sta impiegando con regolarità e dunque potrebbe aprirsi uno spiraglio. Da vedere se però l’Atletico sarà disposto a cedere un calciatore comunque importante senza avere il tempo di sostituirlo degnamente. La stagione è ancora lunga e i Colchoneros sono ancora in lotta su tutti i fronti.