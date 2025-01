Una bocciatura in diretta che fa tremare i tifosi del Napoli: è arrivata proprio in queste ore è riguarda uno degli obiettivi di Giovanni Manna.

Giovanni Manna non mollerà un attimo fino all’ultimo minuto di questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli sa bene che Antonio Conte si aspetto uno sforzo del club sotto il punto di vista del mercato, ma al tempo stesso è anche ben noto come non sia facile muovere pedine nel mese di gennaio.

Il Napoli si è liberato di un calciatore importante come Kvaratskhelia nelle scorse settimane, ma al tempo stesso ha incontrato evidenti difficoltà per andare a prendere un profilo simile al talento georgiano.

E cosi il nome di Alejandro Garnacho sembrava idoneo, ma ad oggi sembra che con il Manchester non ci sia possibilità di trovare un accordo sotto il punto di vista economico: al tempo stesso, il Chelsea resta alla finestra e potrebbe tentare l’assalto proprio nelle ore finale.

Ed allora ecco spuntare altri nomi: quello di Allan Saint-Maximin proprio nelle ultime ore, con il calciatore francese che avrebbe chiamato l’Al Ahli (società detentrice del cartellino) per chiedere di liberarsi dall’attuale accordo che lo vede impegnato in Turchia in prestito con la maglia del Fenerbahce.

Acquisti Napoli – Colpo Amuzu, arriva la bocciatura in diretta

Un altro nome spuntato in queste ore è quello di Francis Amuzu, attaccante dell’Anderlecht per il quale il Napoli sarebbe anche a buon punto sotto il punto di vista della trattativa: si procede a vele spiegate, almeno stando a quanto raccontato anche da un esperto di mercato come Fabrizio Romano.

Ma Amuzu è davvero l’uomo giusto per il Napoli? Non è di questo avviso Vincenzo Sollitto, ex dirigente dell’Anderlecht, che ha parlato ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Il ragazzo ha caratteristiche tipiche dell’esterno d’attacco. Si trova meglio sul lato sinistro del campo ma padroneggia il pallone con entrambi i piedi anche se preferisce il destro. Non ha una gran struttura fisica”, ha spiegato Solito.

“Ha fatto tutta la trafila delle giovanili con l’Anderlecht dove è diventato un buon giocatore ma non lo reputo al livello del Napoli di Conte. Il tecnico del Napoli a più riprese ha ribadito che vuole giocatori pronti all’uso e con una certa esperienza oltre che determinate caratteristiche. Amuzu non è un profilo che risponde a questo identikit”, ha spiegato l’ex dirigente.