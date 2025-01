Da Buongiorno a Olivera, le condizioni degli infortunati: ecco quando rientreranno

Ultimissime Calcio Napoli – Giungono importanti novità sulle condizioni di Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera: ecco quando rientreranno dall’infortunio

Per le ultimissime calcio Napoli, aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in casa azzurra. Da una parte Alessandro Buongiorno e dall’altra Mathias Olivera. In un periodo così caldo della stagione, il centrale è stato sostituito egregiamente da Juan Jesus, mentre il terzino uruguaiano ha saltato il match contro la Juventus, con uno Spinazzola che ha preso il suo posto senza far sentire la mancanza.

Antonio Conte è riuscito a far rendere al meglio anche i due calciatori più esperti, ma anche più “anziani” della rosa nelle partite più difficili. Da qui, fino al 6 aprile, saranno ulteriori gli ostacoli di altissimo livello che attendono il Napoli. Big match in programma quasi ogni settimana, con Roma, Inter, Milan, Lazio, Fiorentina e Bologna ancora da affrontare. Avere una panchina profonda, servirà proprio a questo.

Buongiorno è pronto: già titolare contro la Roma?

La risposta alla domanda nel nostro titolo è, quasi sicuramente “No”. Difficilmente il centrale del Napoli sarà titolare nella trasferta contro i giallorossi in programma domenica sera all’Olimpico alle 20.45. Quello che appare certo è che il giocatore rientrerà tra i convocati e si siederà in panchina. In mattinata ha pubblicato anche una storia Instagram in cui mostra il ritorno in allenamento con i compagni.

Dopo un mese e mezzo dall’infortunio alla schiena, finalmente il classe 1999 sta per tornare. Le primissime speranze erano quelle di rivederlo contro l’Atalanta, poi con la Juventus. Per non rischiare nulla, però, Buongiorno rientrerà solamente con la Roma e, dalla prossima partita con l’Udinese potrebbe anche scendere in campo nuovamente dal primo minuto. Un’arma in più in vista dei big match tra febbraio e marzo.

Olivera ancora ai box: cerchiata la data del ritorno

Discorso diverso per il terzino uruguaiano, che si è fermato solamente una decina di giorni fa. Per rivederlo in campo si dovrà aspettare ancora un bel po’. L’idea più concreta in queste ore è che Olivera salterà tutto il mese di febbraio, per tornare titolare contro l’Inter i primissimi giorni di marzo. L’obiettivo, quanto meno, è quello. Nessuna forzatura, nessun rischio.

Il Napoli dovrà cercare di portare a casa i 3 punti contro Roma, Udinese, Lazio e Como, prima dello scontro diretto con i nerazzurri. Saranno quasi sicuramente queste le 4 gare che salterà Olivera, oltre a quella con la Juventus in cui ha già dovuto dare forfait. La speranza è di non perdere ancora pezzi preziosi lungo la strada, in una fase cruciale del campionato.