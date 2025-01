Roma-Napoli, retroscena su Buongiorno: ecco come sta

Ultimissime Napoli – Spunta un retroscena sulle condizioni di Alessandro Buongiorno in vista del big match all’Olimpico di Roma

L’ex difensore del Torino mette nel mirino la partita di domenica. Novità in vista della super sfida all’Olimpico: ultimissime su Alessandro Buongiorno e su Roma-Napoli.

C’era forte preoccupazione quando più di un mese fa Alessandro subì un infortunio in allenamento a Castel Volturno. Quella sera, il Napoli si sarebbe presentato alla cena di Natale organizzata a Pietrarsa. Ma tra tutti i protagonisti mancava proprio il difensore azzurro, bloccato a casa a causa della frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Niente riposo per Buongiorno: la novità in vista di Roma-Napoli

Solo la settimana scorsa, dopo un mese dallo stop, il difensore azzurro è tornato ad allenarsi con il gruppo. Antonio Conte, i membri dello staff tecnico e quelli dello staff medico stanno monitorando costantemente le condizioni del calciatore.

In occasione di Napoli-Juventus, il giocatore non è riuscito ad entrare nei convocati perché in queste settimane ha perso molta massa muscolare, come accennato dal mister in conferenza stampa. Ma il recupero procede e addirittura, nei tre giorni concessi liberi ai calciatori, Buongiorno non si è mai fermato.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano del Torino ha seguito una tabella personalizzata per rientrare presto in campo ed essere nuovamente determinante. Da sabato a martedì, nei giorni in cui il Centro di Castel Volturno non è stato aperto ai calciatori, Alessandro ha continuato il suo iter e oggi si potrà finalmente allenare con i compagni. L’obiettivo è rientrare tra i convocati in Roma-Napoli.

Roma-Napoli, dubbio Buongiorno-Juan Jesus

In questa settimana, Antonio Conte lavorerà per trovare la miglior formazione da schierare contro la Roma di Claudio Ranieri. Il vantaggio degli azzurri sarà chiaramente quello del recupero di energie e forze fresche, mentre i giallorossi saranno impegnati in Europa League.

Juan Jesus ha ben sostituito Buongiorno, nonostante i mille dubbi e lo scetticismo generale dopo il suo infortunio. In vista della gara all’Olimpico, il brasiliano potrebbe scendere ancora una volta titolare contro l’ex per permettere ad Alessandro di recuperare. Sarà proprio il giocatore a dare l’ok ad Antonio Conte e dare la sua disponibilità al ritorno in campo.