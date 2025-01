Napoli, sfuma un super obiettivo: giocherà in Arabia! La scelta clamorosa

Ultime Calcio Napoli – Un super obiettivo degli azzurri ha scelto di giocare in Arabia, già da gennaio: chi ha preso questa decisione clamorosa

Per le ultime calcio Napoli, arrivano clamorose novità su un obiettivo degli azzurri, che ha deciso di volare verso la Saudi Pro League in Arabia già a gennaio. Un trasferimento che ha spiazzato anche altri top club europei, che avevano messo gli occhi sul calciatore. Non è la prima volta che questo accade, proprio con i partenopei come protagonisti si era verificato l’estate di un anno fa, con Gabri Veiga.

Lo spagnolo, nel pieno dei suoi anni calcistici, ha scelto di dare più importanza al denaro e si è trasferito in Arabia Saudita, rinunciando al Napoli. Non sappiamo se se n’è poi pentito, ma, sicuramente, il lustro di giocare in Serie A con Antonio Conte sarà sempre ben diverso dal livello della lega araba. Un tema che non ha minimamente scalfito neanche un altro pupillo di Giovanni Manna, che si trasferirà a breve nella lega saudita.

Jhon Duran snobba il Napoli e l’Europa: vola all’Al Nassr

Una scelta che ha del clamoroso, quella che ha preso in queste ore Jhon Duran. L’attaccante dell’Aston Villa era cercato da diversi club in tutta Europa e anche il Napoli aveva messo gli occhi su di lui in vista dell’estate. Nulla di fatto, a soli 21 anni, il centravanti ha deciso di trasferirsi all’Al Nassr durante il calciomercato di riparazione. Giocherà con Cristiano Ronaldo, snobbando qualsiasi opportunità europea.

Stando a quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l’Al Nassr verserà 77 milioni di euro più bonus nelle casse dell’Aston Villa. Un’offerta che non sarebbe mai potuta essere pareggiata dal Napoli e che ha allontanato altre pretendenti. Spazzata la concorrenza anche per l’estate, dunque, con il colombiano che ha scelto di vivere l’esperienza della Saudi Pro League, come dettom a soli 21 anni.

Dopo 12 gol in 29 presenze stagionali con il club di Premier League, dunque, Duran lascerà l’Europa per guadagnare circa 20 milioni di euro a stagione fino al 2030. Un contratto monstre, che spiega facilmente il perché l’ex Chicago abbia preso questa decisione. Come raccontato, era da tempo un pupillo del direttore sportivo Giovanni Manna, che lo avrà immediatamente depennato dalla propria lista, anche in vista dell’estate, dopo la quasi ufficialità di queste ore.