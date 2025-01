“Voglio continuare a stare qui”, ora Manna trema: il Napoli è ormai lontano

Napoli Calcio – Ultimissime – Il Napoli è alle prese con tantissime situazioni di mercato. Intanto, però, è arrivato un annuncio che ha scosso il DS Manna.

Il lavoro svolto dal DS Manna a Napoli è stato fin qui impeccabile. Il direttore sportivo ha messo a segno diversi acquisti e altrettante cessioni, l’ultima in ordine cronologico proprio quella legata a Khvicha Kvaratskhelia. In realtà, però, l’addio del georgiano ha lasciato un vuoto enorme nella rosa di Antonio Conte. Non a caso, la dirigenza sarebbe a caccia di un sostituto ideale che però fatica a trovare. Nelle ultime ore, anche un altro obiettivo ha allontanato l’ipotesi di un trasferimento in Campania.

Chiesa giura amore al Liverpool: “Voglio restare qui”

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Il gong conclusivo è in programma il prossimo 2 febbraio, ovvero tra soli tre giorni. Intanto, però, il Napoli non è riuscito ancora ad accogliere il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. I nomi sul taccuino del DS Manna sono tanti, tra cui anche quello di Federico Chiesa.

In realtà, però, il calciatore del Liverpool ha allontanato bruscamente qualsiasi club. Ad oggi, l’ex Juventus non è riuscito ancora ad essere protagonista in Inghilterra, ma la determinazione è ancora moltissima. Ieri, l’esterno è stato in campo per 90′ nel match di Champions League contro il PSV, lasciandosi andare anche ad un “giuramento” importante direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

“Voglio giocare per il Liverpool. L’obiettivo è restare qui perché voglio fare grandi cose per questo club. Mi piace essere qui perché vesto la maglia di una delle società più grandi al mondo. Giocare tutta la partita è stato davvero grandioso, ma ora sono già pronto per la prossima”.

Chiesa e l’interessamento del Napoli: l’idea di Manna

Il nome di Federico Chiesa è da diverso tempo nel mirino del Napoli. Già in estate, si parlava di un possibile scambio con la Juventus che però non si è mai concretizzato a causa del mancato accordo. Ora, l’ex Fiorentina veste la maglia del Liverpool ma in realtà le voci sul futuro non sono cessate.

Infatti, anche l’esterno italiano è presente sul taccuino del DS Manna per sostituire Kvaratskhelia. Al tempo stesso, anche Antonio Conte accoglierebbe volentieri il giocatore, ma come sottolineato dallo stesso l’addio è momentaneamente impossibile. Con ogni probabilità, la carriera di Federico Chiesa proseguirà in Inghilterra, sponda Liverpool.