Torna a parlare Ruben Amorim: l’allenatore del Manchester United ha parlato di Alejandro Garnacho, obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli tiene i fari accesi su Alejandro Garnacho, primo obiettivo sulla lista di Giovanni Manna. Arrivare all’attaccante argentino sta risultando più complicato del previsto, ma il club partenopeo non si è ancora tirato indietro. Il Napoli proverà a sbloccare tutto fino all’ultimo giorno dei mercato.

Da capire, però, se si riuscirà a trovare l’intesa definitiva con il Manchester United, e da capire anche se lo stesso Ruben Amorim darà il via libera definivo alla partenza del calciatore argentino.

Notizie calcio Napoli – Napoli-Garnacho, le ultime parole di Amorim

I red devils saranno impegnati stasera in Europa League contro la Steaua Bucarest, match valido per l’ultima giornata della fase a ‘campionato’ della competizione europea, così com’è stato nelle scorse ore per la Champions League.

Proprio Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di TNT, soffermandosi su Garnacho: “Sono semplicemente felice di avere Ale Garnacho qui”, ha detto l’allenatore portoghese.

“Sta migliorando molto, è un ragazzo giovane e talentuoso. Vuoi lavorare con questi ragazzi di talento!”, ha ancora detto Amorim in relazione a Garnacho. Segnali che raffreddano in maniera definitiva il possibile approdo al Napoli?