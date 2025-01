Raspadori all’Atalanta, arriva l’ultimissima ora: svolta decisiva

Calciomercato – Raspadori all’Atalanta, arriva l’ultima ora definitiva: la svolta per la campagna acquisti del Napoli

Per il calciomercato del Napoli, arrivano novità cruciali per il futuro di Jack Raspadori. L’attaccante azzurro è stato accostato all’Atalanta nelle ultime ore, più precisamente dopo l’infortunio di Ademola Lookman. Il nigeriano starà fuori circa un mese e la Dea è voluta subito correre ai ripari. Inoltre, l’avventura di Nicolò Zaniolo a Bergamo potrebbe interrompersi dopo soli 6 mesi, con la Fiorentina che ha avviato dei dialoghi, specie dopo l’uscita di Ikoné.

Un incastro che ha portato al coinvolgimento anche dell’attaccante del Napoli, che già nelle scorse settimane è stato travolto dalle voci di mercato. La Roma, in primis, si era fatta avanti per l’ex Sassuolo, ma l’operazione con Pellegrini di inizio gennaio è saltata. Conte ha voluto trattenere il giocatore, che però è rimasto protagonista dei rumors, ancora fino ad oggi, giorno della svolta decisiva.

Raspadori, futuro deciso: cosa succederà all’attaccante

É notizia dell’ultima ora, infatti, che l’Atalanta ha quasi chiuso per Daniel Maldini dal Monza. Proprio il figlio d’arte era stato indicato come nome alternativo a Raspadori dopo l’infortunio di Lookman. Con l’imminente arrivo dell’attaccante, dunque, si chiudono le chance di un trasferimento per Jack, che rimarrà quindi al Napoli. La decisione di Conte è stata ribadita. Al momento non esce più nessuno, se non Rafa Marin quando sarà preso il sostituto.

Raspadori, dunque, concluderà al Napoli la sua stagione. Il sogno sarebbe quello di vincere nuovamente lo scudetto, come avvenuto con Luciano Spalletti. Un’impresa storica nel giro di 2 anni e mezzo, che permetterebbe poi all’attaccante di trasferirsi altrove, con la consapevolezza di essere entrato per sempre nella storia del club partenopeo.