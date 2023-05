Litigio con Spalletti durante Napoli-Milan, Maldini torna a parlare dell’accaduto

Una delle squadre che ha messo maggiormente in difficoltà il Napoli in questa stagione è stata sicuramente il Milan, capace di perdere una sola partita su quattro disputate contro gli azzurri. I rossoneri hanno infatti eliminato la squadra di Spalletti ai quarti di Champions League e in campionato hanno vinto con un clamoroso 4-0 al Maradona.

Proprio nel match di campionato del Maradona, durante l’intervallo, Paolo Maldini e Luciano Spalletti furono protagonisti di un diverbio molto accesso all’interno degli spogliatoi. Oggi, il dirigente del Milan ha fatto chiarezza nel corso del podcast condotto da Fedez “Muschio Selvaggio”.

No, non ci siamo chiariti, ma la cosa bella della maturità è questa. È venuta fuori quella frase che non ho mai detto (Non rompete i co**ioni, avete vinto il campionato, ndr). Ma io non volevo che la squadra stesse lì a guardare me e lui fare casino. A me non piace essere rumoroso, non mi piace fare caino, in quel momento non volevo fare cinema, i protagonisti erano i giocatori.

Poi Maldini dispensa anche bellissime parole su Diego Armando Maradona.