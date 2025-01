Ribaltone Napoli, che beffa dall’Inter: c’è l’intesa

Il calciomercato del Napoli potrebbe clamorosamente cambiare in seguito alla beffa: i nerazzurri soffiano l’obiettivo di Conte.

Ultime battute di calciomercato per il Napoli, chiamato a perfezionare la rosa prima del gong finale della finestra invernale, fissata il 3 febbraio. Gli azzurri sono chiamati a sopperire alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia, approdato a Parigi. Nel taccuino di Giovanni Manna, tuttavia, appaiono tanti profili difensivi, con l’arrivo di un esterno offensivo messo in stand-by. Comuzzo e non solo, il direttore sportivo è alla ricerca di un laterale di fascia. Attenzione, perché il nome in cima alla lista potrebbe raggiungere l’Inter nelle prossime ore: che beffa per i partenopei.

Mercato Napoli, l’Inter soffia Biraghi agli azzurri? I dettagli

Il nome di Cristiano Biraghi è continuamente stato accostato al Napoli nelle ultime settimane. Il terzino della Fiorentina non trova alcuno spazio sotto la guida di Palladino, con gli azzurri e non solo attenti alla vicenda. I partenopei, però, potrebbero essere superati dall’Inter. A riferirlo è Nicolò Schira sul proprio account X.

Di seguito quanto riportato dall’esperto di calciomercato:

“La Fiorentina ha dato il via libera all’Inter per Cristiano Biraghi sotto la formula del prestito per sei mesi. Il giocatore ha già un accordo di massima con l’Inter, che ora attende una risposta definitiva dalla Roma e Nicola Zalewski. Il polacco è attualmente il piano A come sostituto di Tajon Buchanan”.

Un intreccio di mercato che finirebbe per penalizzare il Napoli di Antonio Conte. La società partenopea osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa tra l’esterno Viola e i nerazzurri, sperando di realizzare un importante sorpasso. L’arrivo di un terzino come Biraghi, infatti, potrebbe colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kvara.

Napoli su Biraghi per sostituire Kvara: coinvolto anche Spinazzola

Il Napoli potrebbe sopperire alla partenza di Khvicha Kvaratskhelia con l’arrivo di Cristiano Biraghi. Una possibile scelta che fa discutere il popolo partenopeo, ma che gli azzurri tengono fortemente in considerazione.

Se la dirigenza non dovesse trovare alcun accordo con i fuoriclasse offensivi finora accostati, infatti, avanzerebbe l’idea di aggiungere un terzino. Quest’ultimo permetterebbe a Leonardo Spinazzola di trasferirsi di qualche metro in avanti, ricoprendo il ruolo di esterno nel tridente d’attacco.

Un’ipotesi che non raccoglie l’entusiasmo dei tifosi, che sognano l’arrivo di un fuoriclasse assoluto che faccia scintille insieme ai compagni di reparto.