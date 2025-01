Addio Napoli, risposta netta: Conte non può farci nulla

Il Napoli giocherà domenica contro la Roma, ma prima bisogna segnalare una novità importante di calciomercato.

Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha fornito un altro importantissimo segnale all’intero campionato. Sabato scorso, infatti, gli azzurri hanno battuto allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus di Thiago Motta.

Con questo successo, di fatto, il Napoli ha dimostrato ancora di più di poter lottare fino alla fine con l’Inter per la vittoria dello scudetto. Tuttavia, queste ore sono molto calde in casa azzurra per quanto riguarda il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Napoli, il PSV ha detto all’offerta del Napoli per Lang: i dettagli

Come riportato dalla redazione della ‘RAI’, infatti, il Napoli è ancora alla ricerca del sostituto di Khvicha Kvarataskhelia, ma su uno degli obiettivi di Manna bisogna registrare una brutta notizia. Il PSV, infatti, ha ufficializzato il proprio per la cessione di Noa Lang.

Il club olanese, di fatto, ha ritenuto troppo bassa l’offerta arrivatagli dal Napoli. Sul fronte Alejandro Garnacho, invece, il Manchester United continua a non abbassare le proprie pretese economiche. Il tempo, intanto, continua a trascorrere.