Dal Bari al Napoli, tutto pronto per l’arrivo di un calciatore in azzurro!

Napoli Calcio Notizie – Il club azzurro è pronto ad accogliere un calciatore. Quest’ultimo, arriverà direttamente dal Bari.

Il Napoli lavora su diverse questioni prima della fine del calciomercato invernale. La società azzurra è a caccia di rinforzi importanti, ma al tempo stesso è alle prese anche con alcune situazioni “delicate”. Nelle ultime ore, sarebbe stato concordato l’arrivo di un calciatore direttamente dal Bari, club di proprietà della famiglia De Laurentiis.

Coli Saco lascerà il Bari: pronto il ritorno a Napoli

L’esperienza di Coli Saco a Bari è già terminata. Il centrocampista di proprietà del Napoli non ha brillato in questa prima parte di stagione, motivo per il quale l’avventura in Puglia è già arrivata ai titoli di coda.

Come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, il giocatore farà ritorno a Napoli in tempi brevi. Naturalmente, non rientrerà nel progetto di Antonio Conte, motivo per il quale bisognerà trovargli una nuova sistemazione.

Al momento, l’unica pista percorribile sarebbe legata alla Salernitana. Il club campano ha mostrato interesse per il calciatore, anche se al momento non è stata imbastita alcuna trattativa. In caso di affondo, Coli Saco avrebbe la possibilità di mettersi nuovamente in mostra in Serie B, magari sperando in un epilogo del tutto differente.