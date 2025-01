Sorpresa Napoli, Di Marzio annuncia l’obiettivo del club: incontro in corso!

Mercato Napoli Ultimissime – Il club azzurro è pronto a piazzare un importante colpo. In queste ore, sta andando in scena un incontro cruciale.

Sono ore molto calde in casa Napoli in chiave mercato. Il club azzurro, dopo aver accolto già tre calciatori, è pronto ad allungare ulteriormente la lista. Da diverse settimane, il DS Manna starebbe seguendo profili importanti. Uno dei prossimi colpi potrebbe essere legato alla fase difensiva, la quale non vanta alternative molto valide. Non a caso, sono emersi dettagli chiave su una possibile operazione.

Il Napoli vuole Comuzzo: incontro in corso con l’agente

Il Napoli resta molto attivo sul mercato in entrata. La società azzurra è alle prese con diverse situazioni di mercato, le quali potrebbero sbloccarsi nelle prossime ore. L’obiettivo del club è quello di ingaggiare un nuovo difensore di qualità, in modo tale da rinforzare il reparto. Nelle ultime ore, il nome caldo è quello di Pietro Comuzzo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, proprio in questi minuti starebbe andando in scena un incontro importante tra il DS Manna e l’agente del calciatore. Quest’ultimo, è di proprietà della Fiorentina ma nei prossimi giorni potrebbe firmare un nuovo contratto con il Napoli.

Il classe 2005 vanta ottime qualità fisiche e tecniche, motivo per il quale è finito nel mirino della capolista della Serie A. L’obiettivo del DS Manna è molto chiaro: concludere l’operazione già nel mercato di gennaio, in modo tale da anticipare la concorrenza e regalare un nuovo rinforzo ad Antonio Conte.