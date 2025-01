Tutti blindati, tranne uno: ecco chi può lasciare Napoli

Calciomercato Napoli Ultimissime – C’è ancora un giocatore che a gennaio può lasciare il Napoli: l’indiscrezione sul futuro dell’azzurro

Il Napoli ha lasciato partire il pezzo più pregiato della rosa, senza sostituirlo: c’è ancora una cessione possibile, ecco le ultimissime di calciomercato.

Dopo Caprile, Folorunsho, Kvaratskhelia e Zerbin, gli affari in uscita del club azzurro potrebbero proseguire con un altro giocatore. Tutti gli altri, invece, sono stati tolti dal mercato. Infatti, Giacomo Raspadori non lascerà più Napoli. Era uno dei maggiori indiziati a trovare fortuna altrove, ma Conte non vuole indebolire la rosa e gli sta ricucendo un ruolo differente. Una mezzala, più offensiva, che in caso di bisogno entra e spacca la partita. Come fatto con il Venezia.

Blindato anche Spinazzola, che addirittura si è ritrovato a ricoprire il ruolo di Kvaratskhelia in almeno due occasioni nelle ultime giornate. L’infortunio di Olivera gli permette di giocarsi le sue carte come terzino di sinistra. L’unico che secondo il Mattino può cercare ancora squadra e lasciare Napoli a gennaio è Cyril Ngonge, su cui ci sono Lazio e Hellas Verona.

Il giocatore belga è entrato nel finale di Napoli-Juventus e stava anche per timbrare una marcatura prima del triplice fischio. Negli ultimissimi giorni di mercato può essere l’ultimo addio, mentre Conte attende pazientemente il sostituto del georgiano.