Calciomercato Napoli, il retroscena conferma tutto: è successo in diretta

Il Napoli di Conte giocherà domenica contro la Roma di Ranieri, ma prima c’è da segnalare un retroscena di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto la Juventus, è atteso dalla sfida di domenica prossima contro la Roma di Claudio Ranieri. Gli azzurri, infatti, sono chiamati a battere un’altra big del nostro campionato.

La lotta scudetto contro l’Inter, di fatto, promette di durare fino alle ultime giornate. Tuttavia, almeno fino a lunedì prossimo, in casa azzurra è molto caldo anche il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, è stato svelato un importante retroscena.

Zhegrova, il padrone Edon: “Il Napoli era interessato, ma resteremo al Lille”

Lulzim Zhegrova, ovvero il padre di Edon, ha infatti parlato così a ‘Rubikon di Gazeta Metro’ dell’interessamento del Napoli per suo figlio: “C’era l’interesse, ma i contatti si sono arenati. Resteremo ancora al Lille“.

Il padre di Edon Zhegrova ha poi concluso il suo intervento. “Il Lille ha bisogno di Edon. Resteremo qui fino al termine di questa stagione. Non abbiamo l’intenzione di cambiare questo club”. Queste parole, di fatto confermano l’interesse del Napoli per il giocatore kosovaro, ma gli azzurri sono ora concentrato per cercare di prendere Alejandro Garnacho del Manchester United.