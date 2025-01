Buongiorno, cosa filtra per Roma-Napoli: le ultimissime sul rientro dall’infortunio

Ultime Calcio Napoli – Novità relative al rientro di Alessandro Buongiorno in vista della sfida contro la Roma: cosa filtra da Castel Volturno

Per le ultime calcio Napoli arrivano importanti novità sul rientro in campo di Alessandro Buongiorno. Il difensore si è infortunato seriamente alla schiena oltre un mese fa e ha saltato gli ultimi impegni con gli azzurri. Dopo un inizio di stagione super, il centrale si è visto costretto a dare forfait nelle partite contro Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus.

Nonostante la pesantissima assenza dal campo, il Napoli è riuscito a portare a casa 18 punti, merito di prestazioni super dei suoi compagni. Su tutte anche quelle di chi lo ha sostituito, come Juan Jesus, che non ha fatto per nulla rimpiangere l’ex Toro. Per i tifosi era quasi impossibile immaginare di portare a casa questo bottino, senza quello che per molti era il calciatore meno sostituibile di tutta la rosa.

Buongiorno, rientro da titolare in Roma-Napoli? Cosa filtra

L’attesa per rivedere in campo Buongiorno, sembra comunque finalmente terminata. Nonostante le ottime uscite di Juan Jesus e Rrahmani, il Napoli ha bisogno del ritorno del proprio centrale granitico. Con lui in campo sono arrivati 9 cleansheet in 15 partite, un dato mostruoso. E anche se gli azzurri sono riusciti a mantenere la porta inviolata in 3 delle 6 circostanze senza di lui in campo (esclusa Verona alla prima giornata), l’importanza del classe 1999 è sotto gli occhi di tutti.

Dunque, cosa succederà in vista di Roma-Napoli? Secondo quanto riferito anche dal Corriere dello Sport questa mattina, la speranza di rivedere Buongiorno tra i convocati per la sfida dell’Olimpico è alta. Il difensore sperava di farcela già per la Juventus, ma così non è stato. Dopo circa 50 giorni, però, gli azzurri potrebbero ritrovare il proprio giocatore, che ha una voglia matta di tornare a giocare.

Lo staff non vuole forzare, per evitare ricadute o complicazioni. I prossimi giorni saranno fondamentali per caprie se il calciatore ce la farà a far parte della trasferta capitolina, almeno dalla panchina. Possibile, infatti, che tra i titolari figuri ancora Juan Jesus, ex della partita. Con lui Spinazzola, che sostituirà ancora una volta Olivera, out almeno per altre 3 settimane.

Non resta che attendere il rientro del Napoli a Castel Volturno. La squadra ha ottenuto 3 giorni di riposo premio da parte di Conte, che ritornerà a lavorare solamente domani. Prevista una doppia seduta per recuperare in vista della partita delicatissima contro la Roma.