Infortunio Olivera: quando è previsto il ritorno in campo

Ultimissime Napoli – Arrivano novità sulle condizioni di Mathias Olivera, finito ko per infortunio prima della sfida contro la Juventus: c’è la stima sui tempi di recupero.

La vittoria del Napoli contro la Juventus è soltanto una dimostrazione ulteriore di una squadra che nelle ultimissime uscite è apparsa in grande crescita. D’altronde, battere consecutivamente l’Atalanta e la squadra bianconera è sinonimo di grande forza e consapevolezza tra gli uomini allenati da Antonio Conte, che ora mettono nel mirino la prossima sfida del campionato di Serie A contro la Roma.

Anche contro i giallorossi, sarà assente Mathias Olivera: il terzino uruguaiano, infortunatosi pochi giorni prima della sfida contro la compagine guidata da Thiago Motta, sarà out per diverso tempo a causa di una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra. In attesa di capire se e come la SSC Napoli deciderà di intervenire sul mercato (Cristiano Biraghi è una delle idee circolate in questi ultimi giorni), i tifosi si chiedono per quanto ne avrà il calciatore. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport lancia una prima previsione a tal proposito.

Infortuni SSC Napoli, le ultime sulle condizioni di Mathias Olivera

Il comunicato della SSC Napoli dei giorni scorsi è stata una vera e propria mazzata: la lesione muscolare patita da Mathias Olivera costringe Antonio Conte a rivedere un po’ i suoi piani, anche se Leonardo Spinazzola negli ultimi tempi sta dando segnali molto positivi anche dal punto di vista dell’integrità fisica.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere dello Sport sui tempi di recupero che l’ex Getafe potrebbe essere costretto a rispettare prima del suo rientro in campo:

“Il Napoli ha perso in un fazzoletto Buongiorno, Kvara (per il trasferimento al Paris Saint Germain, ndr) e poi Olivera, uscito di scena per un mesetto alla vigilia della partita con la Juve”.

Il suo stop, dunque, è stimato in circa un mese. Da capire se il terzino sarà regolarmente a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana per il big match di alta classifica contro l’Inter, in programma per il weekend del 2 di marzo.

News SSC Napoli, l’idea Biraghi per sostituire Olivera

Cristiano Biraghi è una delle idee al vaglio della SSC Napoli dopo la notizia dell’infortunio, evidentemente tutt’altro che banale. di Mathias Olivera, già out nell’ultima sfida contro la Juventus.

L’esterno della Fiorentina è in uscita dal club viola, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti. Più un’idea da parte della dirigenza del club partenopeo, impegnata ora su altri fronti per quanto concerne il mercato in entrata.