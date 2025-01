Rinnovo Anguissa, arriva il giusto premio: i dettagli del nuovo super contratto

Notizie Calcio Napoli – Zambo Anguissa è a un passo dal rinnovo del contratto: scopri i dettagli del super accordo per il centrocampista

Tra le notizie calcio Napoli arrivano importantissime novità legate al futuro di Frank Zambo Anguissa, super protagonista di questa stagione. Il centrocampista sta vivendo un’annata magica, superiore persino a quella dello scudetto. Contro la Juventus è arrivato il suo quinto gol in campionato, il secondo in tre partite. Per la prima volta da quando è in azzurro, ha siglato almeno una rete o un assist per tre match consecutivi.

Un rendimento mostruoso quello del camerunense, che sta trascinando il Napoli in questa fase così complessa del calendario. Anche contro la Roma, Antonio Conte farà affidamento su di lui per tentare di riuscire ad avere la meglio sui capitolini, che in casa rappresentano un ostacolo difficile da superare dall’arrivo di Claudio Ranieri. Strappare i 3 punti anche all’Olimpico, significherebbe mettere un’ulteriore bandierina nella scalata verso il clamoroso quarto scudetto.

Anguissa verso il rinnovo: tutte le informazioni sull’accordo

Un Anguissa così, come detto, non si era visto neanche sotto la guida di Luciano Spalletti. Il centrocampista sembra vivere il suo massimo prime assoluto, non solo per i gol segnati, ma anche per il livello altissimo delle prestazioni. A 29 anni, il giocatore ha raggiunto la maturità definitiva e il Napoli è intenzionato a premiarlo per quanto fatto fino a questo momento in campo.

Nell’attuale contratto di Anguissa, è presente una clausola di rinnovo automatico per altre due stagioni. Dalla scadenza attuale, prevista per giugno 2025, si passerà al 2027. Il club potrebbe mantenerla invariata, ma anche pensare di aggiungere un altro anno al prossimo accordo. Confermato, secondo la Gazzetta dello Sport, l’aumento di ingaggio per il giocatore.

Il centrocampista percepisce 2 milioni di euro a stagione ed è l’ottavo calciatore più pagato della rosa del Napoli. Con ogni probabilità, si arriverà almeno a 3 milioni totali, portando il camerunense nei primi posti per ingaggio nella squadra. L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la chiusura del calciomercato invernale, prevista per il 4 febbraio prossimo.