Infortunio Lookman, l’Atalanta pensa a un sostituto: piace un giocatore del Napoli

Calciomercato – L’infortunio di Lookman potrebbe coinvolgere anche il Napoli: l’Atalanta pensa a un calciatore degli azzurri come sostituto

Il calciomercato del Napoli potrebbe subire uno scossone imprevisto nelle ultime ore. É notizia di questa mattina, infatti, che l’Atalanta dovrà fare a meno di Ademola Lookman per almeno un mese. Un k.o. pesantissimo per la Dea, che si ritrova ancora in corsa per lo scudetto, ma che dovrà farlo senza uno dei suoi giocatori migliori.

Il quarto marcatore della Serie A, con 10 gol segnati fin qui, si è fermato in allenamento per un problema al ginocchio. Immediati i controlli da parte dello staff atalantino, che hanno evidenziato un trauma distrattivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento articolare laterale. Uno stop di almeno 4 settimane, prima di ulteriori controlli che monitoreranno il recupero del giocatore.

Infortunio Lookman, l’Atalanta pensa a Raspadori: le ultime

L’ipotesi migliore è che il nigeriano rientri per la partita contro il Venezia del 2 marzo, ma realisticamente si cercherà di non forzare il giocatore, dato che il calendario prevedrà la sfida con la Juventus una settimana più tardi e quella contro l’Inter due turni dopo. Facile pensare, dunque, che fino alla prima decade di marzo, l’Atalanta dovrà rinunciare al proprio attaccante.

Lookman salterà le sfide contro Barcellona, Torino, Bologna (in Coppa Italia), Verona, Cagliari ed Empoli. Per fortuna della Dea, tutti match abbordabili sulla carta, escluso quello di Champions, che potrebbero non costare perdita di punti preziosissimi nella corsa ad un clamoroso scudetto. La dirigenza dell’Atalanta, però, vorrebbe addirittura correre ai ripari sul mercato.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, la Dea avrebbe messo gli occhi nuovamente su Jack Raspadori. L’attaccante del Napoli è ritenuto un rincalzo all’altezza e un sostituto ideale per questo mese senza Lookman. Riuscire a chiudere la trattativa, però, appare un’impresa. Conte non vuole privarsi di un ennesimo giocatore a gennaio e De Laurentiis non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente a metà stagione. Più facile che salgano le quotazioni di Cherki, anche lui accostato al Napoli poche settimane fa.

Saranno giorni caldissimi, in questa ultima settimana che tiene in apprensione i tifosi del Napoli. Conte spera di non perdere altri colpi, ma anzi, di riuscire a ottenere dei rinforzi per poter continuare questo suo percorso in una stagione magica.