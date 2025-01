Ribaltone Napoli, affare da 15 milioni: può cambiare tutto

Calciomercato Napoli ultimissime – Il mercato partenopeo va a rilento, sono parecchie le critiche da parte dei tifosi ma ad oggi tutto tace. Intanto Manna prepara la cessione.

Il Napoli potrebbe essere costretto a dire addio ad uno dei suoi calciatori, i partenopei sanno che avere una sola competizione comporta il far giocare molto svariati interpreti. Conte sa di avere una rosa molto molto corta adesso visto che sono arrivati solo pochi sostituti. Con questo mercato, lo scudetto sembra un miraggio. Servirà quasi un miracolo al tecnico leccese per continuare a tenere botta all’inter. La “sola” partita a settimana di cui tanto parlano, non basta e non basterà mai per giustificare l’operato eccellente di questo gruppo.

Nuove offerte per Giovanni Simeone, anche dalla Serie A

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Torino si è fatto di nuovo avanti per Giovanni Simeone. Ci sono stati altri sondaggi negli ultimi giorni, ma la posizione del Napoli non è cambiata: il club azzurro non ha intenzione di privarsi dell’attaccante argentino salvo offerte irrinunciabili, per questo il prezzo è fissato oltre i 15 milioni di euro.

Il cholito Simeone potrebbe essere ceduto dinanzi ad offerte irrinunciabili e il Napoli potrebbe dire addio all’argentino. Ci sono svariati club interessati a lui. Una delle squadre che si è fatta avanti in maniera più importante milita in Serie A: il Torino.

Il Torino torna alla carica per Simeone, la risposta del Napoli

Simeone sta dando tutto per questa maglia, nonostante giochi solamente 5/10 minuti a partita. Antonio Conte ha fatto un lavoro eccezionale nel coinvolgere tutti i membri del gruppo per un solo grande obiettivo, ad oggi ancora impronunciabile ma che continua a far gola a tutti i calciatori. La prossima settimana sarà importantissima in tal senso col Napoli che andrà a Roma per sfidare i giallorossi e l’Inter che affronterà il Milan per la terza volta in stagione. Il Diavolo proverà a vincere, d’altronde si sa… non c’è due senza tre.

I tifosi del Napoli si sarebbero aspettati un top player in questa sessione di calciomercato invernale, un giocatore capace di sostituire degnamente Khvicha Kvaratskhelia. Così non è stato. Gli ottimi risultati degli azzurri hanno mascherato l’immobilismo sul mercato, i partenopei sono stati proiettati sulle cessioni e non è escluso che nei prossimi giorni possano essercene altre.