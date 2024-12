Ultimissime calciomercato Napoli, il Torino ha preso una scelta sull’acquisto di Simeone: novità sul suo futuro al Napoli.

Dopo la doppia fragorosa caduta contro la Lazio di Baroni, il Napoli di Antonio Conte ha ripreso a pedalare, racimolando il bottino pieno nelle ultime due partite, pur non offrendo, nell’arco dei 180′, una prestazione continua e convincente al 100%. Tra le note più liete di queste trasferte, in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, le performance di David Neres, devastante sia contro l’Udinese che contro il Genoa.

In vista di gennaio, in casa Napoli tiene banco il futuro di Giovanni Simeone: l’attaccante argentino, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, potrebbe essere ceduto già a gennaio. Nonostante il rendimento altalenante di Lukaku, Simeone continua a essere relegato ai margini del progetto tecnico, una situazione che non soddisfa il giocatore. Ben noto è l’interesse del Torino nei suoi confronti per sostituire il lungodegente Zapata, ma nelle ultime ore è arrivata una novità che cambia lo scenario al riguardo.

Napoli, Simeone pronto a partire: occhio a Beto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Torino riterrebbe eccessiva la valutazione da 15 milioni effettuata dal Napoli per lui. De Laurentiis sembrerebbe inamovibile rispetto alla cifra da versare per far partire l’attaccante, motivo per cui i granata sono oramai sul punto di mollare la pista e concentrarsi su altri profili. Il nome che sembrerebbe così ora in testa per l’attacco granata è quello di Beto, ex Udinese ora all’Everton. Non solo, perchè un altro profilo gradito è quello di Arnautovic dell’Inter.

Insomma, l’ipotesi di un trasferimento di Simeone al Torino sembra adesso un’eventualità piuttosto lontana. D’altronde, ad Antonio Conte farebbe sicuramente piacere di puntare ancora su di lui e di regalargli ogni tanto spazio per far rifiatare Lukaku. Per l’argentino fin qui solo 2 gol in stagione, ma con il ridotto spazio a disposizione a rendergli oggettivamente complicate le possibilità di mettersi in mostra.

Con il mercato di gennaio alle porte, il destino di Simeone resta in bilico, ma Antonio Conte potrebbe comunque concedergli maggior spazio nella seconda parte della stagione. Sarebbero a questo punto solo rinviate a fine stagione ulteriori valutazioni in merito ad un suo addio, che rimane da non escludere visti i tanti profili di grande livello accostati al Napoli per il reparto offensivo, con primo fra tutti Joshua Zirkzee.