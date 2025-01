Il big della Lazio si è fermato a causa di un brutto infortunio: il calciatore biancoceleste rischia di saltare la sfida contro il Napoli.

Dopo il big match interno contro la Juventus, il Napoli di mister Antonio Conte sarà chiamato in causa allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Claudio Ranieri. Stadio in cui farà ritorno solo pochi giorni dopo la gara con i giallorossi per sfidare la Lazio di Marco Baroni. Nel mezzo, la partita casalinga con l’Udinese. Proprio in merito alla squadra biancoceleste, sono arrivate delle notizie tutt’altro che incoraggianti. Mister Baroni potrebbe non avere uno dei suoi big per il confronto contro il Napoli, in programma domenica 16 febbraio.

Baroni perde un pezzo pregiato: che tegola per la Lazio!

Non sono arrivate novità incoraggianti in casa Lazio in merito alle condizioni fisiche di Nuno Tavares. Il calciatore biancoceleste, uscito per infortunio durante la gara di Europa League contro la Real Sociedad, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Quasi sicuramente, Nuno Tavares salterà l’appuntamento di campionato contro la Fiorentina, previsto domenica 26 gennaio, l’ultima gara di Europa League in casa del Braga e un secondo match di Serie A, in programma lunedì 3 febbraio contro il Cagliari. Le condizioni di Nuno Tavares sono da monitorare.

Mister Baroni spera di recuperarlo per la sfida con il Monza (domenica 9 febbraio), ma non è scontato il suo rientro. L’esterno portoghese, tra le rivelazioni più affascinati di questo campionato di Serie A, potrebbe vendere i tempi di recupero allungarsi. In quel caso, rischierebbe di salutare anche la gara contro il Napoli.