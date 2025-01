“Può lasciare la Serie A”: l’obiettivo del Napoli si complica!

Sono giorni molto intensi per il Napoli in chiave mercato. Il DS Manna starebbe seguendo diversi profili per rinforzare la rosa azzurra.

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Visto l’ottimo rendimento in questa prima parte di stagione, il club azzurro starebbe provando a rinforzare ancora più il gruppo a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, necessita di alcuni investimenti importanti che andrebbero a consolidare la forza dei partenopei. Intanto, però, un noto obiettivo starebbe definitivamente sfumando.

Fagioli sempre più lontano dalla Serie A: si muove il Marsiglia

La storia d’amore tra la Juventus e Nicolò Fagioli è ormai destinata a terminare. Con l’avvento di Thiago Motta, il giocatore ha avuto sempre meno spazio a disposizione, fino ad uscire completamente dai radar del tecnico. A tal proposito, fin dall’inizio della sessione invernale di mercato, la società ha aperto ad una possibile cessione.

Sulle tracce del giocatore da tempo si muove il Napoli, il quale però non ha mai affondato il colpo. Tra le due società non c’è mai stato l’accordo o una trattativa vera e propria, però il centrocampista piace molto ad Antonio Conte.

Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi dettagli importanti che avrebbero allontanato il calciatore dall’Italia. Come riportato da “Calciomercato.com” sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Marsiglia. Il club francese a breve presenterà un’offerta, la quale dovrà ovviamente soddisfare le richieste della dirigenza bianconera. Quest’ultima, cederà Fagioli in prestito solo con l’obbligo di riscatto, garantendosi così introiti vicini ai 18 milioni di euro.