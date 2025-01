“Non abbiamo paura”, Inzaghi manda un messagio al Napoli: Conte avvisato

Dopo il successo di ieri del Napoli contro la Juve, Simone Inzaghi ha mandato un messaggio ad Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto l’Atalanta, ha ottenuto un altro successo molto importante. I partenopei, infatti, hanno sconfitto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona la Juventus per 2-1. I marcatori della serata sono stati Anguissa e Lukaku, i quali hanno risposto al gol di Kolo Muani.

Al successo di ieri del Napoli, però, in serata è arrivata una grandissima risposta da parte dell’Inter. I nerazzurri, di fatto, hanno travolto il Lecce, visto che hanno vinto allo Stadio Via del Mare per 0-4. Proprio dopo la gara contro i pugliesi, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Inter, Inzaghi: “Il Napoli e l’Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario, ma non abbiamo paura”

Il tecnico nerazzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di Sky Sport Italia’, ha infatti parlato così: “Abbiamo avuto un grandissimo approccio, ho fatto i complimenti alla squadra perché non era semplice siamo tornati all’alba da Praga. Napoli? Loro e l’Atalanta stanno facendo qualcosa di straordinario, come noi. Noi non abbiamo paura, c’è tanto rispetto per due squadre con due ottimi tecnici. L’avevo detto che sarebbe stato un campionato aperto”.

Simone Inzaghi ha poi concluso il suo intervento: “In due giorni abbiamo organizzato una partita serie e determinata. Il Lecce è venuto a prenderci con tanta gamba nella nostra metà campo, ma noi siamo stati bravi a giocare bene tecnicamente. Questi ragazzi sono encomiabili per come lavorano, dobbiamo continuare così nonostante il calendario fitto di impegni”.