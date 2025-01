Mercato Napoli Ultimissime – Sorpresa per Patrick Dorgu: il presidente Aurelio De Laurentiis prepara una mossa per l’esterno del Lecce

Per il mercato Napoli ultimissime arrivano anche su Patrick Dorgu. L’esterno del Lecce piace al Napoli e non è sicuramente un mistero. Fu proprio Antonio Conte, ormai mesi fa, ad avvicinare il calciatore al termine della partita di campionato, sussurrandogli qualcosa all’orecchio. Un tentativo di avvicinare il classe 2004 alla maglia azzurra, come rinforzo già per la campagna acquisti di gennaio.

Dal Lecce, però, non sono arrivati segnali rincuoranti. I salentini, infatti, hanno chiesto 40 milioni di euro per lasciar partire il danese, cifra ritenuta eccessiva da parte della dirigenza partenopea. Da lì, la volontà di riaprire le trattative per l’estate, provando ad abbassare la richiesta a circa 30 milioni di euro. A destare preoccupazioni al Napoli, però, è subentrato il Manchester United.

Dorgu, interviene De Laurentiis? La mossa a sorpresa

I Red Devils avrebbero valutato il nome di Dorgu come rinforzo ideale, specie in caso di cessione di Garnacho. Proprio l’argentino, che piace tanto al Napoli, libererebbe lo spazio per il giocatore del Lecce. L’operazione rischia di sbloccarsi già in questi ultimi 8 giorni di mercato, ma la resistenza dei giallorossi è arcigna. Dal club di Serie A si vuole evitare a tutti i costi di perdere a metà stagione il calciatore più importante della rosa.

Stando a quanto riferito dai quotidiani, dunque, il presidente De Laurentiis in persona vorrebbe convincere Dorgu a trasferirsi nel Napoli tra questa sessione invernale e quella estiva di mercato. Un intervento diretto da parte del patron azzurro, utile anche a rendere chiaro al Manchester che, in caso di offerta concreta per il danese, dovranno prima cedere Garnacho, magari proprio ai partenopei.

Un intreccio di mercato che rischia di accendere l’ultima settimana di trattative. Nella speranza che si riesca a sbloccare almeno uno di questi colpi che i tifosi sognano. Antonio Conte ha bisogno di rinforzi per continuare a sognare nel clamoroso quarto scudetto che potrebbe arrivare a fine stagione.