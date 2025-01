Clamoroso Adeyemi, il DS del Dortmund svela tutto: l’annuncio è da capogiro!

Il Napoli è a caccia del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma la missione pare più difficile del previsto. Intanto, sono emersi dettagli su Karim Adeyemi.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli sul fronte mercato. Il club azzurro vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione, ma prima bisognerà individuare i profili adeguati. Nelle ultime ore, si è parlato a lungo del possibile trasferimento di Karim Adeyemi in Campania. L’esterno offensivo del Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Germania per iniziare a lavorare con Antonio Conte e non solo.

Adeyemi, parla il DS del Dortmund: “Tutte le notizie sono false”

Il nome di Karim Adeyemi sarebbe in cima alla lista dei desideri del Napoli. Il club azzurro è a caccia del sostituto di Kvaratskhelia, il quale ha già esordito con la maglia del PSG. A lungo si è parlato anche di Alejandro Garnacho, ma al momento non è presente l’accordo economico con il Manchester United.

Proprio da qui, infatti, sarebbe nata la volontà del DS Manna di puntare su Karim Adeyemi, attaccante in forza al Borussia Dortmund. La trattativa tra i club è apparsa anche molto avanzata, ma nella giornata di ieri le parole del dirigente dei tedeschi hanno ribaltato tutto.

Infatti, Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha smentito categoricamente la trattativa con il Napoli legata a Karim Adeyemi. Il noto dirigente è intervenuto ai microfoni di “Sky Sports Germania” analizzando la questione. Di seguito le sue parole.

“Tutte le notizie sono false. Non posso assolutamente confermare tale questione. Al momento, siamo solo ed esclusivamente concentrati sulla nostra situazione ed intendiamo proseguire in questo modo”.

Adeyemi-Napoli, le possibili cifre dell’accordo

Da diversi giorni, si sta parlando di un possibile accordo tra il Napoli e il Borussia Dortmund per l’acquisto di Karim Adeyemi. Quest’ultimo, sembrerebbe in uscita dal club tedesco, motivo per il quale il DS Manna starebbe provando ad ingaggiarlo. La trattativa con i club sembra già ben avviata, tant’è che diversi esperti hanno parlato di un pacchetto economico “già concordato”.

La valutazione iniziale del club tedesco si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, ma in realtà l’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 40 milioni. Nonostante lo sconto, ovviamente, si tratterebbe di un investimento molto importante da parte di Aurelio De Laurentiis.

A tal proposito, però, le parole del DS dei tedeschi hanno complicato ancor più le cose, motivo per il quale sarà curioso capire se da Napoli arriverà una reazione o meno.