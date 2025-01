Ultime Napoli Calcio – Stasera è una serata molto importante per Khvicha Kvaratskhelia. L’ex Napoli ha fatto la sua prima apparizione in Ligue 1.

Il mercato di gennaio è stato ricco di sorprese, ma ancor più per il Napoli e in modo particolare per Khvicha Kvaratskhelia. Ad un tratto, come un fulmine a ciel sereno, la carriera del talento georgiano è cambiata per sempre. Un addio repentino al mondo azzurro gli ha permesso di sposare (finalmente) il progetto del PSG, ormai da mesi sulle sue tracce. Stasera è andata in scena l’esordio ufficiale con la nuova maglia, con l’ex azzurro che è stato schierato dal primo minuto.

Kvaratskhelia subito show a Parigi: assist da urlo per Dembelè

L’avventura di Khvicha Kvaratskhelia in Francia è iniziata da pochi giorni, ma l’ex Napoli ha già attirato l’attenzione. Oltre al super accordo tra il club azzurro e il PSG per l’incredibile cifra di 75 milioni di euro, il giocatore ha subito dimostrato di essere pronto. Stasera, infatti, nel match contro il Reims, Luis Enrique ha deciso di schierarlo subito nell’undici titolare.

La partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, ma Khvicha Kvaratskhelia ha impiegato pochissimo tempo per ripagare la fiducia del proprio tecnico. Sebbene il risultato non sia dei migliori, l’ex Napoli si è reso subito protagonista con un assist da urlo per Dembelè.

Infatti, al minuto 47′ del secondo tempo, il georgiano grazie ad una giocata individuale è riuscito a regalare una ghiotta occasione al compagno francese. Quest’ultimo, anche grazie ad una deviazione è riuscito a battere il portiere del Reims. Tutto sommato, i tifosi parigini hanno già iniziato ad ammirare le immense qualità dell’ex talento azzurro.