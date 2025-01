Ultime Napoli Calcio – Gli azzurri battono la Juventus al Maradona. Intanto, un gesto di Conte ha già fatto il giro del web.

La stagione del Napoli prosegue al meglio e l’ennesima dimostrazione è arrivata proprio contro la Juventus. La rivale di sempre è stata sconfitta al Maradona, grazie alle reti di Anguissa e Lukaku. I due azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale, sottolinenando ancora una volta tutto il carattere del gruppo. Ciò è stato possibile anche grazie ad Antonio Conte, il quale si è reso autore di un gesto da brividi durante la partita.

Conte da brividi in panchina: emula il colpo di testa di Anguissa

Antonio Conte vanta un carattere forte, fortissimo. Fin dall’arrivo al Napoli, il tecnico ha trasmesso alla squadra un nuovo DNA, uno di quelli forti capace di aiutare il gruppo nei momenti difficili. In realtà, i momenti “duri” nella stagione in corso son stati davvero pochi, motivo per il quale gli azzurri si trovano in vetta alla classifica.

Oggi, al Maradona, è arrivata l’ennesima vittoria importante contro la Juventus. La partita si è conclusa sul punteggio di 2-1, grazie alla reti di Anguissa e Lukaku che nel secondo tempo hanno completato la rimonta. A tal proposito, proprio sulla rete del centrocampista, Antonio Conte si è reso protagonista di un gesto da brividi. Ancor prima che la palla entrasse in porta, il tecnico ha “emulato” lo stacco di testa del camerunese direttamente dalla propria area tecnica. Di seguito l’immagine dell’accaduto.

Conte “ruba” la scena ad Anguissa: ancora protagonista in panchina

Da sempre, Antonio Conte vive le partite come nessuno mai. Prima da giocatore e poi da allenatore, ha dimostrato di vivere per il calcio, motivo per il quale il risultato resta un qualcosa di fondamentale importanza per lui. In questa stagione, nella veste di tecnico del Napoli, ha dimostrato ancor più il proprio amore verso questo sport e soprattutto verso i suoi ragazzi.

Il gesto prima della rete di Anguissa è solo l’ultima delle tante dimostrazioni arrivate in questi mesi. Antonio Conte sente odore di vittorie e l’ha trasmesso anche alla sua squadra. Si, perché oggi nel match contro la Juventus, prima il tecnico e poi i giocatori hanno annusato la possibilità di azzannare la preda. Tutto ciò è poi accaduto, portando così gli azzurri sempre più in testa e allungando un dito, o forse anche una mano sul tricolore.