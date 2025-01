Il Napoli può davvero mettere le mani su Nico Williams? Arrivano le ultime che riguardano Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis.

Le vie del mercato sono infinite, e lo sanno bene anche in casa Napoli dove in questi anni sono stati messi a segno anche colpi molto importanti. All’ombra del Vesuvio sono arrivati giocatori che hanno fatto la storie recente della squadra con Aurelio De Laurentiis al timone, ed è lo stesso presidente che spesso rappresenta una garanzia sotto questo punto di vista.

L’addio di Khvicha Kvaratskhelia è stato chiaramente un duro colpo per i tifosi, ma al tempo stesso Giovanni Manna sta studiando la migliore soluzione possibile per accontentare Antonio Conte e portare in azzurro un calciatore di grande qualità.

Sembrava Alejandro Garnacho il vero nome che alla fine avrebbe stuzzicato la piazza al punto da spingere anche la dirigenza a puntare su di lui: il Manchester United chiede tanto ed il tempo stringe, anche l’inserimento del Chelsea ha ovviamente complicato tutto.

C’è, però, un altro nome che potrebbe diventare un nuovo pallino, al punto da convincere Aurelio De Laurentiis a pagare una clausola rescossoria importante: stiamo parlando di Nico Williams, giocatore che gode della grande stima di Antonio Conte.

Ultime Calcio Napoli – Nico Williams e la clausola, cosa sta succedendo

L’edizione di oggi de La Repubblica accende i riflettori su quella che potrebbe diventare un’ipotesi concreta: Aurelio De Laurentiis potrebbe davvero accontentare Conte e pagare la clausola rescissoria sul contratto del calciatore spagnolo.

“Garnacho è più lontano e sono ore decisive per la trattativa con il Borussia Dortmund per Adeyemi. Ma i prezzi lievitano e si sono avvicinati a quello della clausola rescissoria da 58 milioni di Nico Williams: il ventiduenne talento spagnolo sbocciato agli Europei”, scrive l’edizione di oggi.

“È un sogno all’apparenza impossibile, per motivi economici e tecnici. Se esiste al mondo un allenatore capace di convincere il suo presidente a realizzarlo, però, è proprio quello seduto sulla panchina del Napoli. Lukaku per credere”, sottolinea ancora La Repubblica.