Napoli Calcio Ultimissime – Antonio Conte, dopo la vittoria contro la Juventus, ha lanciato un messaggio anche a Khvicha Kvaratskhelia.

La sconfitta contro la Juventus è l’ennesimo segnale lanciato dal Napoli all’intero campionato. Gli azzurri si sono imposti contro i bianconeri per 2-1, sopratutto grazie ad un secondo tempo da ricordare. Nella frazione di gioco sono emersi qualità importanti dei partenopei, i quali non hanno mai smesso di dominare l’avversario. A tal proposito, Antonio Conte ha lanciato un messaggio curioso anche a Khvicha Kvaratskhelia, colui che ha lasciato la Campania per trasferirsi a Parigi.

Conte duro su Kvara: “A Napoli nessuno è indispensabile”

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa postpartita, ha analizzato diversi temi importanti legati al match e non solo. Infatti, il condottiero del Napoli ha lanciato anche un messaggio a Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, ha lasciato la Campania negli ultimissimi giorni per trasferirsi in Francia, sponda PSG. Di seguito le parole del tecnico.

“A Kvaratskhelia e la sua famiglia non possiamo fare altro che augurare ogni bene possibile. Ciò nonostante, però, mi è dispiaciuto sapere che da tempo ci fossero contatti con il PSG. Naturalmente gli auguriamo il meglio come sempre, però sottolineo che qui a Napoli tutti sono utili ma nessuno è indispensabile”.

L’annuncio di Antonio Conte in conferenza stampa è un chiaro messaggio al calciatore. Quest’ultimo, è sempre stato centrale nel progetto del tecnico, ma una volta appresa la volontà di lasciare la Campania tutto è cambiato. Infatti, l’allenatore salentino non si è mai opposto alla cessione del giocatore, il quale ha assicurato ben 75 milioni di euro alle casse azzurre.

La mancanza di un talento del genere si farà sicuramente sentire, ma per il momento il Napoli non ha alcuna intenzione di rimuginare sul passato. La squadra di Antonio Conte è concentrata sul presente e non intende abbandonare la vetta della classifica.