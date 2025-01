Giacomo Raspadori potrebbe lasciare Napoli nel corso di questa sessione di mercato: è arrivata l’offerta in queste ore da un club di Serie A.

Se è vero che il Napoli sta continuando a cercare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, è anche vero che gli azzurri stanno lavorando anche su quelle che sono alcune cessioni che potrebbero trovare forma da qui al termine della sessione invernale di calciomercato.

Alcuni calciatori all’interno dell’organico di Conte hanno trovato poco spazio fino a questo momento, ed è per questo che non sono esclusi addii importanti anche in questa fase della stagione, proprio com’è stato per l’attaccante georgiano.

Tra quelli sui quali si stanno facendo delle valutazioni c’è anche Giacomo Raspadori, uno di quelli che probabilmente potrebbe giocare di più ma che ancora non ha trovato una collocazione ben chiara all’interno dello scacchiere di Conte.

Calciomercato Napoli Ultimissime – Addio Raspadori, l’offerta della Roma

Secondo quanto riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, la Roma si sarebbe fatta avanti in maniera importante per l’ex Sassuolo: la proposta finita sulla scrivania del Napoli sarebbe di prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro.

La risposta del club azzurro – si legge – sarebbe però stata molto chiara: Raspadori andrà via soltanto a titolo definitivo. Nessun prestito, nessun diritto di riscatto, in caso di addio sarà soltanto con una proposta definitiva.

Il Napoli, dopo l’addio di Kvara, sta ovviamente anche cambiando la prospettiva riguardo alcuni che sono rimasti in rosa, tra i quali proprio Raspadori: da capire se la Roma vorrà effettivamente mettere mano al portafoglio e provare a prendere il calciatore subito e a titolo definitivo.