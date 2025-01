Calcio Napoli Notizie – Il clima all’esterno del Maradona dopo Napoli-Juventus continua ad essere rovente. Ecco cosa è successo a Fuorigrotta.

Napoli-Juventus non è mai una partita qualunque. Le due squadre, da sempre, vivono una rivalità molto accesa tra le tifoserie ma anche tra i calciatori stessi. Il successo odierno dei partenopei è stato un chiaro messaggio all’intero campionato e non solo, motivo per il quale i sostenitori azzurri continuano a gioire. Sebbene la partita sia terminata da un po’, alcuni tifosi azzurri sono ancora all’esterno del Maradona e si son resi protagonisti di un evento importante.

I tifosi attaccano Gatti dopo la partita: cosa è successo al Maradona

Sono momenti molto concitati all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri, dopo l’incredibile vittoria in rimonta fanno fatica a contenere tutta la propria gioia. A tal proposito, a Fuorigrotta c’è stato un avvenimento importante che ha riguardato un difensore della Juventus. Si tratta di Federico Gatti, il quale è stato preso di mira dai tifosi partenopei al momento dell’uscito dall’impianto.

Il calciatore della Juventus vanta un carattere molto “particolare”, motivo per il quale spesso viene preso di mira dai tifosi ospiti. Non a caso, all’uscita dal Maradona, il difensore è stato a lungo insultato dai tifosi azzurri. Quest’ultimi, ovviamente, sentono una rivalità molto accesa con i protagonisti bianconeri. Di seguito le immagini di quanto accaduto.