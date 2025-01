Ultimissime Napoli – Romelu Lukaku sarà protagonista di un programma televisivo: l’indiscrezione a poche ore dal big match contro la Juve

A poche ore dal big match di campionato al Diego Armando Maradona, la clamorosa indiscrezione su Romelu Lukaku: ecco le ultimissime notizie.

L’attaccante belga sarà uno dei protagonisti delle prossime puntate di “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Il programma televisivo, ormai un cult in Italia da diversi anni, spesso chiama calciatori e idoli di tifosi e appassionati di calcio per sorprese e colpi di scena. Come raccolto da Dagospia, toccherà anche a Lukaku prossimamente. Mentre sabato 25 gennaio in serata apparirà Alvaro Morata, attaccante del Milan.

In passato, un altro giocatore del Napoli partecipò al programma condotto da Maria De Filippi: era l’ex capitano Lorenzo Insigne. La trasmissione di Canale 5 non sta deludendo le aspettative e registra uno share superiore del 31%. Insomma, un successo incredibile dovuto alle storie emozionanti e ricche di pathos, che solo Maria De Filippi riesce a portare in tv. Vedremo, prossimamente, cosa farà Romelu Lukaku negli studi Elios di Roma.