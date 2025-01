Mercato Napoli Ultimissime – La reazione di Raffaele Palladino ai rumors sull’addio di Pongracic, accostato al club azzurro

Ultimissime di mercato sul futuro del difensore della Fiorentina, obiettivo del Napoli: Marin Pongracic piace a Conte e Manna, ecco qual è la reazione di Palladino ai rumors.

Solo tre partite di campionato e tanta panchina. Nella fase a campionato della Conference League, invece, è sceso in campo solo in un’occasione. Insomma, magro bottino per il difensore croato, ex Lecce. La Fiorentina ha acquistato il suo cartellino per 15 milioni di euro. Le aspettative erano tutt’altre, ma Palladino si è affidato su altri difensori centrali, che hanno reso bene e hanno permesso alla Viola di fare un percorso importante nella prima parte di stagione, salvo le ultime deludenti partite.

Napoli in pressing su Pongracic

Il Napoli ha puntato sul classe 1997 per il post Rafa Marin. Il calciatore spagnolo chiede di giocare di più e ha già l’accordo con il Villareal per ritornare in Spagna. La formula del trasferimento è di un prestito secco. Il club azzurro vorrebbe puntarci, ma ora non troverebbe spazio. Davanti c’è Rrahmani ed è inamovibile.

Stesso discorso valido anche per Pongracic. Il difensore croato si sposterebbe da Firenze a Napoli, ma addirittura diminuirebbero le possibilità di scendere in campo, visto che la formazione azzurra non è presente nemmeno nelle coppe europee.

Ad ogni modo, quest’oggi il mister della Fiorentina ha risposto alle domande in conferenza stampa dei colleghi, di cui una proprio legata al presente e futuro di Pongracic.

Palladino sull’addio di Pongracic: “Tutti hanno l’opportunità di giocare”

Dopo settimane di attesa per Danilo, il Napoli è rimasto con un pugno di mosche. Il giocatore brasiliano, dopo un’attenta analisi con la famiglia, ha deciso di non accettare l’offerta degli azzurri e volare in Brasile. Un ritorno a casa. Questo, però, è costato tempo prezioso a Manna. Ora il ds corre ai ripari e vorrebbe chiudere per Pongracic. L’arrivo di un centrale libererebbe Rafa Marin verso la Spagna.

In occasione della conferenza stampa a poche ore da Lazio-Fiorentina, mister Palladino ha risposto proprio alle domande sul futuro dell’ex Lecce: