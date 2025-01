Ultimissime Calciomercato Napoli – Un doppio affare può sbloccarsi nelle prossime ore: l’annuncio infiamma i tifosi azzurri

Giorni caldissimi e telefono di Manna bollente in queste ore: le ultimissime di calciomercato sugli affari del Napoli. Ora si può sbloccare anche una trattativa ferma da mesi.

Già diverse settimane fa, il club azzurro ha stretto un accordo con il Villareal per la cessione in prestito di Rafa Marin. Il Napoli era sicuro di aver chiuso per il difensore da accogliere a Castel Volturno, ma alla fine Danilo ha deciso di declinare l’offerta degli azzurri e tornare a casa sua, in Brasile. Una decisione che ha di fatto spiazzato tutti, poiché l’intesa di massima sembrava ormai raggiunta. Serviva solo attendere la rescissione tra il sudamericano e la Juventus. Così, Rafa Marin è rimasto “bloccato” in Serie A, nonostante la sua volontà di tornare in Spagna e ritrovare fiducia.

Rafa Marin al Villareal: c’è la svolta

Il centrale spagnolo resta ancora nei piani della società partenopea, ma in questa parte di stagione con Antonio Conte non ha mai trovato spazio in campionato. Neanche un minuto in Serie A, solo in Coppa Italia con prestazioni poco convincenti.

Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto nelle scorse ore, il Villareal avrebbe messo fretta al Napoli per cedere Rafa Marin. Era stato stabilito un limite di tempo, altrimenti l’accordo verbale sarebbe poi saltato. Lo stesso giornalista di Relevo ha raccolto ulteriori aggiornamenti su questa trattativa:

“Rafa Marin al Villareal, si avvicina la luce verde. Mancano piccoli dettagli tra le parti”

Rafa Marin sblocca il nuovo acquisto

La cessione dell’ex centrale del Real Madrid e Alaves sbloccherà chiaramente l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Antonio Conte è stato chiarissimo in conferenza stampa quando ha parlato di rinforzare la squadra in vista di una partecipazione alle coppe europee.

Ad ogni modo, il Napoli starebbe trattando per l’acquisto in prestito di Marin Pongracic. Il calciatore croato non gioca alla Fiorentina, è relegato alla panchina da Raffaele Palladino, ma anche al Napoli le gerarchie sarebbero ben chiare. Pongracic arriverebbe da Firenze per occupare il ruolo di riserva di Rrahmani, così come ha ricoperto il ruolo Rafa Marin per tutti questi mesi. Nelle prossime ore si vedrà se l’affare andrà in porto o il club azzurro penserà ad un piano alternativo, in modo da liberare presto Rafa Marin.