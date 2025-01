Mercato Napoli ultimissime – Il club partenopeo, in attesa della sfida di domani contro la Juve, ha ottenuto un accordo importante.

Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, il Napoli di Antonio Conte ha di fronte a sé un altro big match. Domani, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la Juventus di Thiago Motta.

Come ammesso dallo stesso Antonio Conte, di fatto, quella di domani sarà un match molto difficile. La ‘Vecchia Signora’, nonostante il ritardo in classifica, è l’unico team della Serie A ancora imbattuto. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra di Thiago Motta, in casa Napoli c’è da segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Il Napoli ha il sì di Pongracic: bisogna convincere la Fiorentina

Come scritto dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli ha ottenuto il sì di Fali Ramadani, ovvero l’agente di Marin Pongracic. Quest’ultimo, dunque, sarebbe ben disposto a trasferirsi in prestito per questa seconda parte di stagione nella squadra guidata da Conte.

Tuttavia, il Napoli ha ancora il bisogno di convincere la Fiorentina. I dirigenti viola, di fatto, non sono assulutamente d’accordo a cedere Pongracic a titolo temporaneo. Nelle prossime ore, quindi, Fali Ramadani si metterà all’opera per cercare di convincere il club toscano a dire sì all’offerta di Giovanni Manna per il suo assistito.

Nel frattempo, però, il direttore sportivo azzurro è al centro di un altro intreccio di calciomercato che sta tenendo in ansia i tifosi del team campano.

Napoli su Adeyemi: le ultime

Dopo aver ceduto per ben 75 milioni di euro Kvaratskhelia al PSG di Luis Enrique, infatti, il Napoli sta cercando di prendere un nuovo attaccante esterno. Il primo obiettivo era Garnacho che, però, ora sembra essere più lontano. Il Manchester United, di fatto, non abbassa le proprie pretese per cedere l’argentino, visto che continua a chiedere ben 65 milioni di euro .

Il Napoli, invece, è arrivato ad una proposta di massimo 55 milioni, comprensivi di bonus. Proprio per questo motivo, Giovanni Manna ha virato su un altro obiettivo: Adeyemi del Borussia Dortmund.

L’attaccante esterno tedesco, di fatto, entra perfettamente nei parametri del Napoli sia dal punto di vista dell’ingaggio che del costo del cartellino. Il Borussia Dortmund, infatti, chiede una cinquantina di milioni per cedere Adeyemi a titolo definitivo. Mentre il giocatore percepisce adesso ‘solo’ 1,5 milione di euro a stagione.

Manna ha anche raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund, ma bisogna convincere ancora Adeyemi. Quest’ultimo, infatti, aveva l’intenzione di trasferirsi la prossima estate in Premier League. Lo stesso Conte ha telefonato il giocatore per cercare di convincerlo a sposare la causa azzurra.