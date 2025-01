Calciomercato Napoli Ultimissime – Sono ore caldissime per Patrick Dorgu. Quest’ultimo, lascerà il Lecce nei prossimi giorni.

Il calciomercato di gennaio continua a regalare tantissime emozioni. Al centro delle tantissime voci, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che continua a seguire molti profili. Tra i primi nelle gerarchie c’è anche Patrick Dorgu, ormai sempre più lontano dal Lecce. Il club salentino è pronto a cedere il calciatore, ma con ogni probabilità l’affare non si farà con la società campana.

Affare sfumato per il Napoli: Dorgu vicino allo United

Patrick Dorgu proseguirà la propria carriera in Premier League. Dopo esser stato corteggiato a lungo dal Napoli, il calciatore non indosserà la maglia azzurra. A prevalere sulla società capitata da Aurelio De Laurentiis è stato il Manchester United, club in contatto con gli azzurri per l’affare Garnacho.

I Red Evils, oltre a non accettare una cifra inferiore rispetto a quella richiesta per l’argentino, hanno anche “strappato” al Napoli un vero e proprio obiettivo di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto, la società inglese ha presentato oggi una nuova offerta dal valore complessivo di oltre 30 milioni di euro.

L’operazione con il Lecce è ben avviata, motivo per il quale il tutto potrebbe chiudersi in tempi molto brevi. D’altro canto, anche lo stesso calciatore ha accettato la corte dello United già nei giorni scorsi. A questo punto, l’obiettivo del Napoli è ormai sfumato e il DS Manna sarà costretto a virare su un profilo del tutto diverso.