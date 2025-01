Calciomercato – Il Napoli di Antonio Conte continua a premere per arrivare a prendere Adeyemi dal Borussia Dortmund.

Il Napoli giocherà sabato prossimo contro la Juventus. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, quindi, gli azzurri hanno di fronte a loro un altro big match.

Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Vecchia Signora’, in casa Napoli si parla moltissimo di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Napoli, Garnacho si allontana: forcing per Adeyemi

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Conte e Manna hanno contattato Adeyemi per cercare di convincerlo a venire subito a Napoli, visto che il giocatore vorrebbe trasferirsi in estate. Mentre Garnacho si allontana, perché il Manchester United non abbassa le proprie pretese. Anche perché il Chelsea si è inserito fortemente nella corsa all’argentino.

Il Napoli, dunque, continua ad aspettare la risposta di Adeyemi. Su quest’ultimo, come riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha infatti trovato l’accordo con il Borussia Dortmund. Ora bisogna parlare del contratto, ma si sta andando avanti in maniera positiva