Calcio Napoli notizie – In queste ultime ore è arrivato un importante aggiornamento sul futuro di Alejandro Garnacho.

Il Napoli, in attesa della gara di campionato di sabato prossimo contro la Juventus, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Giovanni Manna, dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, è infatti al lavoro per regalare un attaccante esterno ad Antonio Conte.

I nomi più caldi sono sicuramente quelli di Adeyemi del Borussia Dortmund e di Garnacho del Manchester United. Proprio sul calciatore argentino bisogna registrare un’importante decisione.

Napoli, Garnacho gradirebbe il passaggio al Chelsea: le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, il Chelsea ha avanzato un’offerta formale ai ‘Red Devils’ per Garnacho. Il Manchester United continua a chiedere 65 milioni di sterline. Il Napoli, invece, è arrivato ad offrire 50 di milioni, ma ora ha avviato le trattative anche per Adeyemi del Borussia Dortmund.

Il Chelsea, nel frattempo, ha fatto sapere che una proposta di 60 milioni di sterline, comprensivi di bonus, potrebbero chiudere l’operazione. Anche perché l’argentino sarebbe disponibile a sposare la causa dei ‘Blues’. Le richieste del calciatore, tra l’altro, si sposerebbero con i parametri della squadra guidata da Enzo Maresca.