Ultimissime calcio Napoli- Arriva la stoccata di un doppio di Napoli e Juventus prima del match: tifosi sorpresi.

Napoli-Juventus sarà il big match della prossima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte sognano un’altra vittoria in una gara di spicco dopo quello avvenuto nella scorsa settimana contro l’Atalanta a Bergamo, che ha lanciato ancora di più le ambizioni Scudetto dei ragazzi di Conte. Gli avversari, invece, dovranno nuovamente ritrovare certezze dopo la brutta prestazione in Champions League contro il Club Brugge.

La stoccata di Massimo Mauro a Conte

Una gara di indubbio fascino che ha analizzato il doppio ex Massimo Mauro in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. In particolare, gli è stato chiesto se fosse più pesante l’assenza del ceduto Kvaratskhelia o dell’infortunatato Bremer. La sua riposta è stata piuttosto particolare:

Fossi nel Napoli non toccherei nulla: c’è già Neres. Conte non lo dirà mai, ma secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di Kvara. Il georgiano vinceva 5 partite da solo, ma non era funzionale al gioco

Nel paragone fra le due squadre, invece, nessun dubbio:

Il Napoli è in testa meritatamente e sabato è favorito. Ma se la Juve gioca come contro il Milan può battere chiunque. Conte o Thiago Motta? I punti non mentono mai. La Juve è un bel quadro, il Napoli è un’opera d’arte da cento milioni. Molti sono i meriti di Conte: ha trasmesso una mentalità vincente e umile. Tutti indietro e avanti insieme. Uno spirito che sarebbe piaciuto a Maradona.

Interessante anche la risposta in merito al paragone fra McTominay e Koopmeiners: