Ultime calcio Napoli- Fa discutere la risposta sorprendente di Zielinski alla domanda sulla lotta Scudetto col Napoli, suo ex club.

L’ultima giornata di Serie A potrebbe aver delineato in modo chiaro la lotta Scudetto, con Napoli e Inter che sembrano avere davvero qualcosa in più rispetto alle altre. Sembra sempre più defilata invece l’Atalanta di Gasperini che, dopo la sconfitta proprio contro gli azzurri, sono distanti dalla vetta ben sette punti.

Ci si aspetta quindi una lotta Scudetto acesissima fra Antonio Conte e Simone Inzaghi: due allenatori che si sono avvicendati sulla panchina dell’Inter e che ora sono rivali per lo stesso trofeo.

Zielinski risponde sulla lotta Scudetto col Napoli

Di mezzo a questa lotta c’è Piotr Zielinski. Il polacco si trova al suo primo anno all’Inter dopo ben otto anni in maglia azzurra e si ritrova a lottare per la vittoria del titolo proprio contro il suo passato. Ha provato a stuzzicarlo proprio in relazione a questa lotta il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. Nel corso di un’intervista dell’emittente al termine della gara dei nerazzurri contro lo Sparta Praga in Champions, inevitabile è stata così una domanda sul suo legame con la squadra con cui ora si ritrova rivale.

Di seguito lo scambio di battute:

Che effetto ti fa giocarti lo scudetto col Napoli? Io sono all’Inter ora e cerco di dare il massimo per l’Inter. Mi fa piacere che il Napoli stia facendo bene, lo seguo sempre. Ma alla fine spero che lo Scudetto lo vinca l’Inter.

Lotta Scudetto, botta e risposta con Zielinski

Tancredi Palmeri non ha però mollato la presa:

Avrebbe un sapore particolare? Sì, sicuramente. Seguirò sempre il Napoli perchè ho vissuto 8 anni lì. Però ora sono all’Inter e cerco di dare il massimo per vincere tanti trofei

Insomma, il polacco non risparmierà nessuno e il legame con la sua ex squadra non lo fermerà nel dare il 100% per vincere il suo secondo Scudetto in carriera dopo quello conquistato due anni fa proprio con la maglia del Napoli. Il polacco, d’altro canto, non ha negato la particolartà del giocarsi un obiettivo così importante proprio con la squadra con cui si è consacrato ai massimi livelli.

Rimane ancora impressa nella memoria di tutti la sua reazione al gol di Raspadori a Torino contro la Juve, con cui si è certificata quasi la vittoria dello Scudetto. Adesso la memoria è di nuovo sulla conquista di un tricolore, ma con un altra maglia.