Napoli Calcio – Ultimissime da Castel Volturno: ecco il video della risposta di Antonio Conte al bambino che chiede l’acquisto di Garnacho

Ore di attesa per il Napoli Calcio e i suoi tifosi: ecco le ultimissime immagini da Castel Volturno, con mister Conte che risponde alla richiesta di un piccolo sostenitore.

Al centro sportivo, dopo la conferenza stampa a due giorni dal big match contro la Juventus, il tecnico si ferma per selfie e video con tanti bimbi, ragazzi e adulti. Il Napoli è intergenerazionale e abbraccia tutti.

L’allenatore pugliese si rende protagonista anche di un siparietto con un simpatico tifoso che, con coraggio, chiede l’acquisto di Alejandro Garnacho. Il calciatore argentino è l’obiettivo numero uno della società, ma non è ancora stato trovato un accordo con il Manchester United.

La reazione di Conte e la risposta al bambino

Mentre Antonio Conte si ferma con i ragazzi per foto e firmare autografi, un bimbo chiede ad alta voce:

“Mister, compra Garnacho”

Non solo un invito a far presto, ma anche un consiglio calcistico. Evidentemente, il ragazzino lo preferirà all’altro obiettivo di Giovanni Manna, più vicino che mai al Napoli nelle scorse ore: Karim Adeyemi. In ogni caso, la risposta del mister non si è fatta attendere e ha suscitato l’ilarità dei presenti:

“Fai il bravo”

Un’ammonizione simpatica, genuina, da parte del mister. Il calciomercato è strano, infatti. La volontà del Napoli di chiudere per Garnacho esiste, ma ci sono tanti fattori da mettere in conto che entrano in gioco in fase di una negoziazione.

Conte ha proseguito con video saluti, firme e selfie. Successivamente, una donna, madre di qualche piccolo tifoso, ha anche conversato con il mister, chiedendo una maggior partecipazione da parte dei calciatori, i quali non si sarebbero fermati con i tifosi dopo l’allenamento.