Mercato Napoli ultimissime- Spunta una nuova ipotesi sull’affare Garnacho che fa impazzire i tifosi: il retroscena.

Il Napoli continua a trattare per il sostituto di Kvarastkhelia. Sembra essersi raffreddata nelle ultime ore in particolare la pista per Alejandro Garancho. L’argentino del Manchester United era per netto distacco la prima scelta del club azzurro come colpo in attacco, ma le difficoltà nel trovare l’accordo con i Red Devils hanno convinto il Napoli a valutare anche le alternative. Sta prendendo quota, così, la pista per Karim Adeyemi, per cui comunque non ci sarebbe ancora un accordo completo.

Garnacho-Napoli, Manna ci crede ancora

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha aggiornato in merito alle ultime news su queste due trattative. Secondo il quotidiano, il club azzurro ritiene giusta la propria valutazione del calciatore, che non supera i 55 milioni fra parte fissa e bonus. Al contrario, gli inglesi vogliono una valutazione che in totale arrivi quantomeno a 60. Manna potrebbe però effettuare un blitz in Inghilterra nelle ore successive a Napoli-Juve per provare a sbloccare l’intoppo.

Il ds azzurro, quindi, non ha per nulla mollato l’obiettivo Garnacho e continuerà con i contatti già nelle prossime ore. Ma se non dovesse riscontrare progressi, non è escluso che decida anche di cambiare obiettivo. Dipenderà quindi dalle sensazioni nelle prossime ore: blitz decisivo post-big match o totale cambio di rotta.

Garnacho-Napoli, le tappe della trattativa

Il Napoli insiste quindi per il suo obiettivo numero uno per l’attacco, ma senza alcuna intenzione di fare passi indietro rispetto alla sua posizione. Il club è convinto di aver fatto il massimo sforzo e si aspetta che sia il club inglese a venire incontro agli azzurrri. La trattativa non è però ancora saltata e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti fra le parti.

D’altronde, Conte aveva chiesto un calciatore pronto per sostituire Kvaratskhelia e Garnacho è sicuramente un profilo di livello. Nonostante i soli 20 anni d’età, Garnacho ha già una notevole esperienza in Premier League, con un talento espresso solo a sprazzi. Il tecnico del Napoli lo vorrebbe assolutamente, ma non sarà per nulla facile sbloccare questo complicato intoppo.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi fra Garnacho e Adeyemi. Il Napoli continuerà ad insistere su entrambi i fronti e prenderà solo il calciatore che riuscirà ad arrivare alle condizioni migliori. Nessuna intenzione, invece, di partecipare ad aste o a rialzi improvvisi del prezzo.