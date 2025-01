Calciomercato Napoli 24 – Le ultime notizie sull’affare Garnacho secondo Fabrizio Romano: ecco come stanno le cose.

Novità sulla trattativa di calciomercato che ha infiammato i napoletani nelle ultime 24 ore tra Napoli e Manchester United. Alejandro Garnacho resta un obiettivo del club partenopeo, ma ora Manna rischia il sorpasso.

L’attaccante esterno dei Red Devils avrebbe già dato il suo via libera per il trasferimento in questa sessione invernale. Sarebbe contento se l’affare con il Napoli andasse in porto. E nel frattempo anche la piazza lo attende. Addirittura a Castel Volturno i bambini chiedono a mister Conte di acquistare Garnacho. Ma Giovanni Manna segue anche un’altra pista. Infatti, Fabrizio Romano ha confermato che sull’argentino si è inserito anche il Chelsea. E l’affare si complica.

Garnacho, ora si complica l’affare: “Il Chelsea parla con il calciatore”

Non solo il Manchester United non ha accettato l’ultima offerta del Napoli ferma ai cinquanta milioni di euro. Ora c’è anche la concorrenza del Chelsea. E restare nel campionato più bello del Mondo potrebbe essere un fattore decisionale non da poco per Alejandro Garnacho, cresciuto calcisticamente proprio in Inghilterra.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano attraverso un post su X, il Napoli ora lavora anche su Adeyemi:

“Il Chelsea è pronto ad avvicinarsi al Manchester United per Alejandro Garnacho. Il Napoli resta interessato ma non c’è accordo sull’offerta da cinquanta milioni, rifiutati dal Manchester United; ora si lavora anche all’affare Adeyemi. Il Chelsea ha già parlato con Garnacho e ora discuterà con il Manchester United”

La richiesta del Manchester United

In un successivo pubblicato su X, il giornalista Fabrizio Romano sostiene che il Manchester United non ha abbassato le pretese per il calciatore. Chiaramente, l’intenzione dei Red Devils è quello di trarre il maggior profitto possibile dal trasferimento dell’argentino, poiché la situazione finanziaria del club non è dei migliori.

Secondo il giornalista:

“Il Chelsea ha intenzione di provare a chiudere per Garnacho e il Manchester United continua a chiedere 70 milioni di euro per il suo trasferimento”

Le cifre sono elevate. E per tale ragione, il club azzurro starebbe virando su Adeyemi. Per il tedesco, un’offerta da circa 45 milioni potrebbe bastare. Servirà trattare poi con il calciatore.