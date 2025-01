Calciomercato Napoli Ultimissime – Jack Raspadori, potrebbe ancora andare alla Roma? Spunta una novità clamorosa di mercato che coinvolgerebbe l’attaccante e i giallorossi

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano nuovamente dal fronte Jack Raspadori. L’attaccante è stato inserito al centro di numerose voci nelle scorse settimane, ma dopo il gol partita contro il Venezia, la sua posizione è apparsa intoccabile in azzurro. Questo, fino ad oggi, quando il Corriere dello Sport ha aperto nuovamente a uno scenario che spaventerebbe i tifosi partenopei.

Dopo un inizio di stagione pessimo, infatti, la Roma sembrerebbe aver voltato pagina con Claudio Ranieri. La corsa all’Europa è ancora complicatissima, ma ci sarà un intero girone di ritorno per provare a strappare il pass almeno per la Conference League. Per puntare ancora più in alto, però, serviranno i colpi giusti e mirati ed ecco che rispunterebbe fuori il nome di Raspadori.

Raspadori, nuovo assalto della Roma: la posizione del Napoli

Stando a quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, i giallorossi si starebbero facendo nuovamente avanti per strappare l’attaccante al Napoli. Prima ancora dell’inizio del calciomercato, Raspadori era stato accostato ai capitolini, nel merito del possibile scambio con Pellegrini, ma anche per il capitano della Roma tutto è cambiato dopo il gol nel derby contro la Lazio.

Una sliding door che ha caratterizzato le ultime settimane in casa azzurra, con la dirigenza partenopea che ha poi cambiato obiettivi. In queste ore, però, la Roma sarebbe tornata a bussare alla porta del Napoli. Un possibile tentativo di arrivare all’attaccante ex Sassuolo e a Frattesi. Colpi di mercato che accenderebbero la piazza, già stuzzicata dall’arrivo di Rensch e Gollini.

Strappare Raspadori agli azzurri, però, non sarà affatto semplice. Antonio Conte lo ha blindato e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Appare molto complicato, infatti, che il Napoli lo liberi, dopo le già avvenute cessioni di Caprile, Zerbin, Folorunsho e soprattutto Kvaratskhelia. Il tecnico non vuole più toccare nulla, ha bisogno della squadra al completo per puntare al sogno Scudetto.

Appare, quindi, estremamente complesso che l’operazione con la Roma si concretizzi a gennaio. Nonostante lo spazio per Raspadori sia limitato, i discorsi si riprenderanno a fine campionato, quando le strade tra il giocatore e il Napoli si separeranno con ogni probabilità.