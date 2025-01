Napoli-Juve è già iniziata: il messaggio di Locatelli non lascia dubbi

Napoli calcio ultimissime – Manuel Locatelli infiamma il big match tra Napoli e Juventus di sabato al Maradona, l’ex Milan e Sassuolo ha parlato della gara.

La partita di sabato tra Napoli e Juventus vedrà sfidarsi la capolista della Serie A contro l’unica squadra ad aver fatto zero sconfitte nel campionato italiano.

La gara tra partenopei e bianconeri si preannuncia piena di emozioni e di adrenalina pure per chi potrà vivere l’esperienza dello stadio, il Napoli di Conte prova a fare l’ennesimo step in avanti.

“Andremo lì per fare la partita”, Locatelli accende Napoli-Juve: le sue parole

La Juventus ha collezionato il pareggio numero sedici in stagione. Un dato disarmante che fa preoccupare la dirigenza bianconera, le zero sconfitte in campionato non bastano a giustificare l’enorme numero di pari.

La gara tra Club Brugge e Juventus è terminata 0-0, i bianconeri si sono qualificati ai playoff. Ai microfoni di Sky Sport per l’intervista si è presentato Manuel Locatelli che ha parlato della gara al Maradona di sabato contro il Napoli. Queste le sue parole: “Sarà una bellissima partita. Loro sono una grande squadra, come lo siamo anche noi. Andremo lì per fare la partita, queste sono le gare più belle da giocare“.